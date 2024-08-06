تم حظر الملابس الكاشفة للبطن بشكل مؤقت في مدرسة بمدينة زومردا بولاية تورينجن شرقي ألمانيا.

وفي رد منها على سؤال عن هذا الموضوع، أكدت مديرة المدرسة، أنتيه كوخ، صحة تقارير إعلامية تحدثت عن هذا الإجراء مشيرة إلى أن القرار سبقه حالات تنمر بسبب ملابس بعض الطلاب، وقالت إن المدرسة تضطلع من خلال هذا الإجراء بواجبها الخاص بحماية الطلاب.

من جانبه، قال متحدث باسم وزارة التعليم في ولاية تورينجن إنه لا توجد توصية عامة من الولاية بشأن قواعد اللباس، وأكد على ضرورة عدم تقييد حريات طلاب المدارس بشكل مفرط.

يشار إلى تكرار النقاشات في ولاية تورينجن حول الملابس المناسبة في المدرسة، ومن ذلك على سبيل المثال السؤال عما إذا كانت سراويل الركض مقبولة داخل القاعات الدراسية.

وأفاد تقرير لصحيفة "تورينجر ألجماينه" الألمانية المحلية بأن مؤتمر معلمي المدرسة الواقعة في زومردا قرر بالفعل تطبيق النظام الجديد الخاص بالملابس.

ويحتاج هذا القرار إلى تأييد من جانب مؤتمر المدرسة، الذي يشمل أيضاً ممثلين عن الطلاب وأولياء الأمور، والمزمع عقده في نهاية أغسطس الجاري.

وحتى ذلك الحين، ينبغي على الطلاب اتباع القواعد الجديدة. كان المجلس الفيدرالي لأولياء الأمور أعلن مؤخرًا أنه يدعم النقاش حول قواعد اللباس في المدارس من حيث المبدأ.

وقالت الرئيسة التنفيذية لهذا المجلس كريستيانه جوته إنه ليس من الضروري أن يكون لكل مدرسة نظام لباس، لكنها رأت أن النقاش حول هذا الموضوع يمكن أن يسهم في تحقيق المزيد من الوضوح. في المقابل، انتقد اتحاد المعلمين هذه التوصيات.