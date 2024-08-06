الجيش الإسرائيلي يقتحم محلا للصيرفة في جنين

أفادت مراسلة روسيا اليوم بأن عددا من مركبات الجيش الإسرائيلي اقتحمت مدينة جنين (شمال الضفة الغربية) اليوم الاثنين من شارع الناصرة وداهمت محلا للصرافة.



وهذه ليست المرة الأولى التي تقتحم فيها القوات الإسرائيلية محلا للصرافة في جنين، ففي شهر مايو الماضي اقتحم الجيش الإسرائيلي محالّ للصرافة في معظم محافظات ومدن الضفة منها جنين، واعتقل عددا من العاملين فيها.

وقالت وكالة "وفا" في ذلك الوقت إن القوات الإسرائيلية داهمت محال للصرافة في بيت لحم والبيرة وطوباس وجنين وطولكرم ونابلس، وعمدت إلى كسر أبوابها وعبثت بمحتوياتها واعتقلت العاملين فيها.