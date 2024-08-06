هاريس تحصل على الأصوات الكافية لخوض سباق الرئاسة الأمريكية عن الحزب الديمقراطي

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أعلن الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة يوم الاثنين، أن نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس حصلت بشكل رسمي على أغلبية أصوات المندوبين اللازمة لتصبح مرشحة الحزب لخوض سباق الرئاسة.

وأعلن الحزب حصول هاريس على 99٪ من نحو 4500 من أصوات المندوبين .

وتمكنت هاريس من الحصول على أغلبية الأصوات بُعيد فتح باب التصويت يوم الجمعة، ولكن عملية التصويت استمرت حتى مساء أمس الاثنين.

وكانت النتيجة متوقعة نظرا لعدم مشاركة مرشحين آخرين لخوض غمار السباق الديمقراطي.

وسيصبح الآن على هاريس، التي تحتاج إلى التصديق بشكل رسمي على ترشيحها في مؤتمر الحزب المقرر أن يبدأ يوم 19 أغسطس الجاري، أن تواجه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري.

وقالت رئيسة لجنة المؤتمر الوطني للحزب الديمقراطي مينيون مور ورئيس اللجنة الوطنية للحزب جيمي هاريسون في بيان مشترك:" تحظى نائبة الرئيس هاريس بزخم تاريخي يدعمها، وسنبدأ تنفيذ الخطوات النهائية للتصديق عليها بشكل رسمي كمرشحة عن حزبنا" .