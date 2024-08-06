الخامس أدبي بالثانوية العامة: أمنيتي كانت كلية الاقتصاد والعلوم السياسية

فرحة كبيرة عاشتها أسرة الطالبة تغريد أحمد، ابنة محافظة دمياط، بعد أن حققت المركز الخامس على مستوى الجمهورية، بشعبة أدبي، بين قائمة أوائل الثانوية العامة.

تقول تغريد: "بعد عصر أمس فقدت الأمل في تحقيق أي مركز، فأنا أعرف أن مكتب الوزير يتصل بالفائزين ، وأنا لم يصلني أي اتصال، ولكن عقب آذان المغرب أبلغتني المدرسة بفوزي، ثم ظهرت النتيجة وفرحت جدا.

وعن أهم التحديات التي واجهتها كانت خطة تخفيف أحمال الكهرباء، "فقد كان لزاما تحديد أوقات بعينها من أجل التحصيل الدراسي، قبل وقت انقطاع الكهرباء، وترتيبات معينة في وجود الكهرباء، لكن الحمد لله مرت السنة وأحمد الله على النجاح، والاهم كان تنظيم الوقت بين المذاكرة وبين الترفيه، للتحصيل الدراسي، وهذا كان سببا في تفوقي".

وتواصل تغريد: "خطوتي القادمة إن شاء الله الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وهذه هي أمنيتي وحلمي الأكبر، والحمد لله أستطيع أن أنظم وقتي وحياتي وتحديد أهدافي، ولذلك سيصبح الأمر أكثر سهولة ولن أحتاج إلى مزيد من الوقت من أجل تحقيقه، خاصة أن أسرتي تساعدني في ذلك خاصة أمي التي تتفهمني تماما".

وتابعت: "أمي لم تطلب مني في يوم من الأيام أن أذاكر، أو أهتم بأي شيء في مراحل تعليمي، لقد كانت تعرف تماما أنني سأذاكر من تلقاء نفسي في الوقت الذي حددته، باختصار أمي لم تكن عبئا عليَ، طوال حياتي في مسألة التعليم، والحمد لله هي كانت أكثر الناس فرحا لي وبي، وبإذن الله تتحقق الأحلام".