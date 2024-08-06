استطلاع رأي: 48% من الإسرائيليين يؤيدون ضربة استباقية لإيران وحزب الله

أظهر استطلاع حديث للرأي العام في إسرائيل، أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون ضربة استباقية لإيران و"حزب الله" بلبنان، فيما 34 بالمئة يقولون إنه يجب الرد بعد الهجوم المتوقع ردا على اغتيالات تل أبيب في البلدين الأسبوع الماضي.

جاء ذلك وفق استطلاع أجراه معهد "لازار" خاص على عينة عشوائية من 501 إسرائيلي، بهامش خطأ 4.4 بالمئة، وفق ما أوردت إذاعة "103 إف إم" المحلية الثلاثاء.

وخلال الأيام الماضية، رفعت إسرائيل حالة التأهب على الحدود مع لبنان، تحسبا لرد "حزب الله" على اغتيال القيادي فيه فؤاد شكر في بيروت يوم 30 يوليو الماضي، كما تترقب تل أبيب ردا إيرانيا محتملا بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران فجر الـ31 من الشهر ذاته.

وقالت الإذاعة، إن "انتظار الرد الإيراني على اغتيال هنية وشكر "وضع مواطني إسرائيل تحت الضغط". وأضافت أنه في حين أن 48 بالمئة من الإسرائيليين يؤيدون ضربة استباقية لإيران و"حزب الله"، فإن 34 بالمئة يعتقدون أنه من الضروري الانتظار والرد فقط بعد الهجوم، في حين لم يملك 19 بالمئة إجابة محددة.

من جهة ثانية، وبحسب الاستطلاع ذاته، أيد 47 بالمئة من الإسرائيليين اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة، وعارضه 23 بالمئة، فيما قال 30 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وعلى خلفية الخلاف بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، فقد عارض 48 بالمئة إقالة غالانت، وأيدها 25 بالمئة، فيما قال 27 بالمئة إنهم لا يملكون إجابة محددة.

وطبقا لنتائج الاستطلاع، فإن نتنياهو حلّ أولاً بين الشخصيات المفضلة لرئاسة الحكومة بحصوله على 28 بالمئة من أصوات المستطلعين، تلاه رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت (21 بالمئة)، ثم زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض أفيجدور ليبرمان (16 بالمئة)، تلاه زعيم "معسكر الدولة" المعارض بيني جانتس (14 بالمئة).