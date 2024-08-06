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واشنطن: تصعيد التوتر مع إسرائيل ليس في مصلحة طهران

وكالات
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:30 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:30 ص

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن واشنطن بعثت رسالة إلى إيران مفادها أن "تصعيد التوتر مع إسرائيل لن يكون في مصلحة طهران".

وأوضح متحدث الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن الرسالة بُعثت إلى إيران عبر جهات تتواصل معها في إطار الاتصالات الدبلوماسية، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.

وأضاف ميلر، في مؤتمره الصحفي اليومي أمس الاثنين، أن الولايات المتحدة ذكرت في رسالتها أنها ستحمي إسرائيل.

واعتبر أن توسع الصراع في الشرق الأوسط أمر "حتمي"، موضحاً في الوقت ذاته أن الولايات المتحدة "ستواصل العمل لمنع حدوث ذلك". وشدد ميلر على أن تصعيد التوترات لن يخدم مصالح أحد في المنطقة.

وتشهد المنطقة توتراً غير مسبوق إثر اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والقيادي العسكري الأبرز في "حزب الله" فؤاد شكر، أواخر يوليو الماضي.


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