إندونيسيا تعيد فرض رسوم جمركية على استيراد الأقمشة لحماية الشركات المحلية

أعادت إندونيسيا فرض رسوم جمركية إضافية على واردات بعض الأقمشة، لحماية الصناعة المحلية من تدفق البضائع من خارج البلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.

وقالت بلومبرج إنه وفقا لأحدث لائحة أصدرتها وزارة المالية، ستدخل ما تسمى برسوم الحماية على تلك الواردات حيز التنفيذ اعتبارا من 9 أغسطس الجاري.

وفي لائحة منفصلة، فرضت الوزارة أيضا رسوما جمركية على واردات السجاد اعتبارا من 20 أغسطس الجاري.

وأعلنت إندونيسيا في وقت سابق عن اعتزامها فرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على السلع الصينية، للتخفيف من آثار الحرب التجارية المستمرة بين الصين وأمريكا.

وفي تصريحات سابقة له، قال وزير التجارة الإندونيسي، ذو الكفل حسن ، إن الحرب التجارية تسبب زيادة العرض، في الصين حيث تواجه منتجاتها رفضا من قبل الدول الغربية، مما يجبرها إلى إعادة توجيه الصادرات إلى أسواق أخرى، مثل إندونيسيا.

وأضاف أن الرسوم الجمركية على المنتجات المصنوعة في الصين، ستتراوح من 100 إلى 200%.