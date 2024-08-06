 إندونيسيا تعيد فرض رسوم جمركية على استيراد الأقمشة لحماية الشركات المحلية - بوابة الشروق
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إندونيسيا تعيد فرض رسوم جمركية على استيراد الأقمشة لحماية الشركات المحلية

جاكرتا - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 2:12 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 2:12 م

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