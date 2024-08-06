الخارجية التركية تهاجم وزيرا إسرائيليا: لم يعد أهلا لمنصبه

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وصفت وزارة الخارجية التركية وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أصبح غير مؤهل لمنصبه.

وجاء ذلك في تعلق للخارجية التركية على منشور نشره كاتس وكان يهاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن وزير خارجية إسرائيل يقوم يوميا بنشر منشورات تحمل الأكاذيب والإهانة لبلدنا ورئيسنا، هذا الشخص أصبح منذ فترة غير مؤهل لمنصبه، مضيفة أن تركيا ستواصل تقديم الدعم للشعب الفلسطيني أكثر من أي وقت مضى.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، شن كاتس عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) هجوما على أردوغان.

وأشار في نهاية منشوره إلى رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة الكبرى منصور يافاش وحساب الذراع الشبابية في حزب الشعب الجمهوري.