الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابة طفل بجروح خطرة جراء قصف الاحتلال الحي الشرقي بمدينة جنين

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أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، صباح الثلاثاء، بإصابة طفل بجروح خطيرة في قصف للاحتلال على الحي الشرقي من مدينة جنين، وذلك حسبما أفادته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

ومساء أمس الاثنين، أصيب ستة مواطنين بالرصاص الحي، خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على مدينة جنين ومخيمها.

وقال مدير مستشفى جنين وسام بكر، لـ«وفا»، إن أربع إصابات بالرصاص الحي وصلت المستشفى، بينها إصابة بالصدر وأخرى بالبطن، ووصفتا بالخطيرتين، فيما نُقلت إصابتان بالرصاص الحي إلى مستشفى الرازي في المدينة.

وأفادت الوكالة بأن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مدينة جنين ومخيمها من ضمنها جرافة عسكرية، وشرعت بتدمير البنية التحتية في المدينة وأطراف المخيم، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع في الأجواء.

وانقطع التيار الكهربائي عن مناطق واسعة من المدينة والمخيم جراء استهداف قوات الاحتلال للمحولات الكهربائية.

وشنت جرافات الاحتلال عملية تدمير واسعة للبنية التحتية في مخيم جنين، وألحقت أضرارا في عدة منازل في المخيم ومنطقة الساحة.

كما اندلعت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال في المنطقة الصناعية في جنين.