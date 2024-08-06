وزير المالية الماليزي: نسير على المسار الصحيح على الرغم من التحديات الخارجية

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قال وزير المالية الماليزي أمير حمزة عزيزان إن الاقتصاد الماليزي يسير على المسار الصحيح على الرغم من خطورة ركود الاقتصاد الأمريكي.

ونقلت صحيفة ذا ستار الماليزية عن الوزير القول " الاقتصاد الحقيقي هو الأكثر أهمية، لذلك ننظر لإجمالي الناتج المحلي، و ماليزيا قوية حقا".

وأضاف عزيزان اليوم الثلاثاء " نحن نسير على الطريق الصحيح وسوف نستمر في النمو".

وكان عزيزان يجيب على أسئلة بشأن التأثير المحتمل لركود الاقتصاد الأمريكي على الاقتصاد الوطني.

وأوضح عزيزان أن توقعات مكتب الإحصاء الماليزي أظهرت أن الاقتصاد سينمو بنسبة 0ر5% خلال النصف الأول من العام الجاري .

ووصف انخفاض البورصات العالمية أمس الاثنين بالمؤقت، في ظل تعافي أداء البورصة الماليزية اليوم.

وقال" وقع انهيار البورصات العالمية بسبب عدة أحداث، مثل التوقعات بارتفاع معدل البطالة الأمريكي، مما تسبب في انخفاض الثقة".