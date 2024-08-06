الولايات المتحدة تواصل الضغط من أجل خفض التصعيد في الشرق الأوسط

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قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن تحدث إلى قيادات في قطر ومصر يوم الاثنين لمناقشة الجهود المبذولة لتهدئة التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط.

وتحدث بلينكن مع رئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر.

وقال ميلر إن بلينكن تحدث أيضا مع نظرائه في المنطقة وحول العالم خلال الأيام القليلة الماضية لإيصال "رسالة متسقة".

وأضاف: "نحن في لحظة حرجة بالنسبة للمنطقة، ومن المهم أن تتخذ جميع الأطراف خطوات خلال الأيام المقبلة للامتناع عن التصعيد وتهدئة التوترات".

وقال ميلر إن الولايات المتحدة قلقة بشأن خطر تصاعد الصراع.

وتابع: "التصعيد ليس في مصلحة أحد. هذا ليس في مصلحة أي بلد واحد. إنه ليس في مصلحة المنطقة، وبالتأكيد ليس في مصلحة ملايين المدنيين الذين يريدون فقط أن يعيشوا حياتهم خالية من العنف والصراع".

وبعد استشهاد رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران والقائد العسكري لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان الأسبوع الماضي، استمر خطر نشوب حرب كبرى في الشرق الأوسط في الازدياد.

وأعلنت إيران وحزب الله وحماس أنها سترد على إسرائيل.

وعززت الولايات المتحدة وجودها العسكري في المنطقة، لكنها قالت مرارا إنها لا تعتقد أن التصعيد أمر لا مفر منه.

وأضاف ميلر أن الردع جزء مهم من تشجيع خفض التصعيد.