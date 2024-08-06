فرنسا تحقق في هجوم إلكتروني على قاعة تستضيف منافسات أولمبية

قال ممثلو الادعاء في باريس، الثلاثاء، إن شرطة مكافحة الجرائم الإلكترونية الفرنسية تحقق في هجوم إلكتروني على قاعة جراند باليه للمعارض، حيث تقام منافسات أولمبية منها المبارزة والتايكوندو.

وأضافوا أن متسللين إلكترونيين استهدفوا منظومة الكمبيوتر المركزي للقاعة، لكن الواقعة لم تتسبب في إرجاء أي منافسات أولمبية في قاعة المعارض الشهيرة ذات السقف الزجاجي في وسط العاصمة الفرنسية.

وقال مسئولو الادعاء في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن منظومة الكمبيوتر للقاعة تتعامل أيضاً مع بيانات 40 متحفاً صغيراً تابعاً لها، وذلك وفقًا لما نشرته وكالة «رويترز».

وأفادت إذاعة «فرانس إنفو»، بأن المهاجمين طلبوا دفع فدية خلال 48 ساعة، وهددوا بنشر البيانات المالية التي حصلوا عليها على الإنترنت، إذا لم يحصلوا على الفدية التي لم يتم تحديد قيمتها.