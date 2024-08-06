تأجيل محاكمة ليبيين في جنوب إفريقيا حتى نهاية أغسطس

أجّلت محكمة وايت ريفير في جنوب إفريقيا النطق بالحكم على متهميين ليبيين حتى الـ26 من أغسطس الجاري.



وأفادت وسائل إعلام محلية بأن المحتجزين الليبيين يرفضون العودة إلى السجن ويطالبون بعودتهم إلى ليبيا.

وأوضح محامي الدفاع عنهم أنه لم تتم أي محادثات مع السلطات الليبية بشأن إعادتهم إلى بلادهم، مشيرا إلى أنهم دخلوا البلاد بموجب تصريح دراسة وتدريب ولديهم عقد قانوني.

وفي وقت سابق، مثل 95 مواطنا ليبيا اعتقلوا خلال مداهمة لمعسكر تدريب عسكري سري، أمام المحكمة في جوتنج بجنوب إفريقيا.

وذكرت الشرطة في بيان لها أن الليبيين صرحوا بأنهم دخلوا البلاد بتأشيرات دراسية لتدريب حراس الأمن، لكن تحقيقاتها تشير إلى أنهم تلقوا تدريبا عسكريا.

ووفقا لهيئة الادعاء الوطني في جنوب إفريقيا، فإن المواطنين الليبيين، الذين اعتقلوا خارج بلدة وايت ريفر، على بعد حوالي 360 كيلومترا شرق جوهانسبرغ، سيُتهمون بتقديم بيانات مغلوطة في طلبات التأشيرة الخاصة بهم.