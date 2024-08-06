السلطات المالية الكورية الجنوبية تؤكد استعدادها لمنع انهيار سوق الأسهم

أعلنت السلطات المالية في كوريا الجنوبية اليوم الثلاثاء استعدادها لاتخاذ إجراءات ضد التقلبات الشديدة في السوق، وحثت المستثمرين على التزام الهدوء في ظل الأسس الاقتصادية السليمة للبلاد.

جاء ذلك في اعقاب تسجيل المؤشر القياسي لأسعار الأسهم الكورية المجمع (كوسبي) أكبر تراجع له على الإطلاق أمس حيث قام المستثمرون بعمليات بيع واسعة النطاق بسبب المخاوف من حدوث ركود الاقتصاد الأمريكي.

وأشارت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء إلى تراجع المؤشر أمس بمقدار 64ر234 نقطة أي بنسبة 77ر8% إلى 55ر2441 نقطة ، بعد تراجعه بنسبة 65ر3% في الجلسة السابقة، وقبل أن يسجل اليوم انتعاشة قوية في بداية تعاملات اليوم ويرتفع بنسبة 52ر4% أي بمقدار 40ر110 نقطة إلى 95ر2551 نقطة.

وقال وزير المالية الكوري الجنوبي "تشوي سانج-موك" في اجتماع مع محافظ بنك كوريا المركزي "ري تشانغ-يونج" ورئيس لجنة الخدمات المالية "كيم بيونج-هوان" وغيرهما: «ستظل السلطات المالية يقظة ضد حالة عدم اليقين في السوق، وستنفذ خطط الطوارئ بسرعة من خلال التعاون المنسق بين الوكالات ذات الصلة".

واتفقوا على أن انهيار السوق يوم الاثنين كان مبالغا فيه حيث برزت عوامل متعددة؛ مثل التباطؤ الأمريكي، وما يسمى بـ "صفقات الحمل" أو "التداول بالفائدة" لعملة الين الياباني، وتجدد المشاكل الجيوسياسية في الشرق الأوسط؛ في وقت واحد.

وقالوا إن اقتصاد كوريا الجنوبية يحافظ على مستوى معتدل من التعافي، مؤكدين أن البلاد في وضع جيد لاتخاذ تدابير ضد الصدمات الخارجية وتقلبات السوق.

وأضافوا في بيان مشترك: "ينبغي على المتعاملين في السوق التزام الهدوء واتخاذ قرارات عقلانية، مع الانتباه إلى تذبذب السوق المفرط".