رئيس جامعة طنطا يستقبل محمد السيد سامي صاحب برونزية السلاح فى أولمبياد باريس 2024

استقبل مساء اليوم الدكتور محمد حسين، القائم بأعمال رئيس جامعة طنطا، البطل الأولمبي محمد السيد صاحب برونزية السلاح في أولمبياد باريس 2024، ووالده الدكتور السيد سامي، مدرب منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة والأستاذ بكلية التربية الرياضية جامعة طنطا، في مطار القاهرة فور عودته من فرنسا مساء اليوم، الاثنين.

وذلك وسط استقبال استثنائي بحضور الدكتور أشرف البجرمي، رئيس قطاع الرياضة، والدكتور عبد الأول محمد، مساعد وزير الشباب والرياضة لشؤون البطولة، والدكتور أمير خطاب، مدير عام العلاقات العامة والمراسم بوزارة الشباب والرياضة، ووفد جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وهنأ الدكتور محمد حسين البطل الأولمبي والدكتور السيد سامي مدربه، ووالدته الدكتورة أماني البحيري، وكيل كلية التربية الرياضية لشؤون التعليم والطلاب، على تحقيق هذا الإنجاز العظيم، معربًا عن سعادته بتتويج نجلهما ببرونزية السلاح، مثمنًا المجهودات الكبيرة التي بذلها اللاعب وأسرته طوال فترة التجهيز للبطولة، والتي توجت بالحصول على الميدالية البرونزية في أولمبياد باريس ورفع اسم مصر عاليًا.

وأكد الدكتور محمد حسين خلال الاستقبال أنه حرص على التواجد بعد التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة، انطلاقًا من واجب ومسؤوليات الجامعة تجاه النماذج الوطنية المشرفة من منسوبيها ومن رفع راية مصر عاليًا، مثمنًا دور الدكتور السيد سامي مدرب المنتخب في هذا الإنجاز ووالدة اللاعب، معتبرهم شركاء رئيسيين تفتخر بهم الجامعة ويستحقون كل التقدير والاحترام، وأن الجامعة تضع نصب أعينها إرساء قيم الولاء والانتماء وتعزيز شعور منسوبيها بالتقدير في كل إنجاز يحققونه.

من جانبه، قدم الدكتور السيد سامي الشكر والتقدير للدكتور محمد حسين لحضوره إلى مطار القاهرة ليكون في طليعة مستقبليه، معتبرًا أن هذا المشهد يمثل بالنسبة له لحظة تاريخية فارقة في تعزيز علاقة أعضاء هيئة التدريس بجامعاتهم من المنظور الاجتماعي والقيمي، ومهنئًا نجله البطل محمد السيد سامي على هذا الإنجاز الأوليمبي التاريخي.