أونانا: حضوري في مانشستر يونايتد «كأفضل حارس في العالم» أمر طبيعي

أكد الكاميروني أندريه أونانا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، على أنه مستعد للمجازفة بشكل أكبر خلال وقوفه في حراسة مرمى «الشياطين الحمر» خلال منافسات الموسم الجديد.

وكان الهولندي إريك تين هاج المدير الفني لمانشستر يونايتد، أحد الأسباب الرئيسية في قدوم اللاعب للفريق الإنجليزي خلال الصيف الماضي قادمًا من أياكس الهولندي، وذلك لتماشيه مع خطة المدرب الذي يطلب من حارس المرمى أن يلعب بقدميه بشكل جيد، لكن اللاعب لم يقدم الأداء المنتظر منه خلال الموسم المنقضي، وتلقى العديد من الانتقادات من جماهير الفريق بسبب أخطائه.

وقال اللاعب في تصريحات لصحيفة «ديلي ميل»: «أعتقد هذا ما ستشاهدونه، لأنني سأخوض الكثير من المجازفات، يمكنني أن أخبركم مسبقًا، سأستمتع أكثر عندما يبدأ الموسم».

وأضاف: «أفضل فريق في العالم يخاطر يبدأ اللعب من الخلف، ويتعرف على الأشياء والمواقف، عندما يقفز الخصم واحدا ضد واحد أو عندما يضغط بثلاثة أو أربعة لاعبين».

وشدد: «لذا من المهم بالنسبة لي أن أدرك مثل هذه الأمور وأن أتخذ القرار الأفضل للفريق، سأتحمل قدرًا كبيرًا من المسؤولية وأعتقد أن ظهري ضخم بما يكفي لتحمل كل هذا، أليس كذلك؟ أعتقد أن الأمر سيكون رائعًا هذا الموسم».

وتابع: «باعتبارك لاعبًا في مانشستر يونايتد عندما لا تفوز من الطبيعي أن تتلقى الانتقادات، نحن هنا من أجل ذلك، ومن الطبيعي أن يكونوا قاسيين معي لأنهم يتوقعون الكثير مني، وحضوري هنا كأفضل حارس مرمى في العالم أمر طبيعي».

وأكمل: «لكن في نفس الوقت يمنحونني الكثير من الحب، عليك فقط أن توازن بين ذلك، وفي بعض الأحيان يكون النقاد جيدين لأنك يجب أن تنظر إلى ما فعلته ولم يكن جيدًا، لذلك بالنسبة لي أتعامل مع الأمر بشكل إيجابي».