كندا تدعو إلى عودة سريعة وسلمية إلى حكومة ديمقراطية يقودها مدنيون في بنجلاديش

دعت وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي اليوم الثلاثاء، إلى عودة سريعة وسلمية إلى حكومة ديمقراطية وشاملة يقودها مدنيون في بنجلاديش.

ونقلت وكالة الأنباء البنجلاديشية الوطنية (بي إس إس) عن جولي قولها في بيان لها اليوم الثلاثاء، :" ندعو شعب بنجلاديش إلى الاتحاد حول مبادئ الحرية والديمقراطية التي تأسست عليها بلادهم".

وقالت جولي إنه خلال هذه الفترة الانتقالية، حثت كندا جميع الأطراف على احترام و دعم المؤسسات والعمليات الديمقراطية وحكم القانون.

وأضافت جولي إنه من المهم للغاية أن يحصل كل من اعتقلوا في الأسابيع الأخيرة على الإجراءات القانونية الواجبة في نظام العدالة وأنه ينبغي مواصلة التحقيق الكامل والنزيه لضمان المساءلة عن الجرائم التي تم ارتكابها.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية إن التأكيد على الوصول الكامل إلى شبكة الإنترنت أمر بالغ الأهمية للسماح للجميع بالوصول إلى المعلومات والاتصال بأحبائهم في كندا وفي جميع أنحاء العالم.

واستطردت المسؤولة الكندية ،: "إن احترام حقوق الإنسان الأساسية، ومن بينها حرية التعبير وحرية الحق في التجمع السلمي ،أمر بالغ الأهمية لتأسيس الحكم الديمقراطي وبناء مجتمعات مسالمة ومزدهرة".