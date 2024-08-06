دراسة: زيت السمك علاج للكوليسترول الوراثي

يحاول البعض تجنب الإصابة بارتفاع الكوليسترول دون جدوى في حالة المرض الوراثي به. في هذا السياق، كشفت دراسة حديثة عن مادة طبيعية بإمكانها علاج الاستعداد الوراثي للكوليسترول، حيث نجح زيت السمك في تلك المهمة العلاجية.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن فريقًا من جامعة جورجيا الأمريكية تتبع أكثر من 441 ألف شخص لمعرفة تأثير زيت السمك على الكوليسترول.

وجد الفريق أن زيت السمك يعدل من طبيعة اللبيدات المتضمنة للكوليسترول في الجسم، ما يعني أنه يغير الطابع الجيني لها للأفضل.

وأضافت الدراسة أن متناولي زيت السمك ظهر لديهم انخفاض في الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية، كما ارتفع لديهم الكوليسترول النافع، وهو نوع يعمل على تقليل النوع الضار في الدم.

يتواجد زيت السمك باسم أوميجا 3 في المكملات الغذائية وكذلك بشكل طبيعي في أسماك السردين والتونة.

وجاءت الدراسة المذكورة بعد أيام من دراسة أخرى ذكرت فوائد زيت السمك في العلاج من جينات الزهايمر.