طحالب بحرية تُظهر فعالية في علاج الشلل الرعاش

يُعرف الشلل الرعاش بكونه من أمراض الشيخوخة المستعصية على العلاج والمسببة للأعراض المزعجة لكبار السن. ومع قلة العلاجات الفعّالة للمرض، كشفت دراسة يابانية عن دور علاجي لمركب طبيعي موجود في نوع من الطحالب البحرية، ما يعد علاجًا واعدًا وسهلًا.

وذكر موقع "ميديكال إكسبرس" أن فريقًا من جامعة أوساكا اليابانية أعطى عدة فئران مصابة بالشلل الرعاش طعامًا يحتوي على طحالب "أوكليا كافا" لمعرفة التأثير.

عرض الباحثون الفئران لجرعات من مبيد "روتنون" لمعرفة مدى فوائد الطحالب المعاكسة لأثر الشلل الرعاش وأعراض المبيد على الجهاز العصبي.

لاحظ الفريق تحسن قدرة الفئران على الحركة رغم إصابتها، وذلك بعد مواظبتها على تناول الطحالب، كما ظهر تحسن في الجهاز الهضمي للفئران رغم تسممها بالمبيد.

كما جرب الفريق طحالب الكافا على خلايا مصابة بالشلل الرعاش، ولاحظوا طريقة العلاج حيث تُفعل البوليفينولات المتوافرة في الطحالب عمل إنزيم "أدينوزين فوسفات بروتين كيناز".

يعمل هذا الإنزيم على إيقاف إنتاج الأوكسجينات النشطة في الخلية، وهي المادة القاتلة للأعصاب والمسببة للشلل الرعاش.