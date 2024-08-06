«نفسي أكون طبيب بشري عظيم».. كانت هذه أولى كلمات أحمد محمد النوبي، ابن مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، الأول على الجمهورية في الثانوية العامة بنظام الدمج شعبة علمي علوم، الذي حصل على مجموع درجات 397 درجة شعبة علمي علوم، بنسبة نجاح 96.8%.

وأكد الطالب أحمد، أنه سيلتحق بكلية الطب البشري بجامعة الزقازيق؛ لتحقيق حلمه بأن يكون طبيبا بشريا عظيما مثل أطباء كثيرين في مصر وخارجها، وأن يكون قدوة لغيره، مشيرًا إلى أنه اجتهد كثيرًا «ربنا كرمني وما ضيعش تعبي».

وأضاف خلال حديثه لـ «الشروق»، أنه كان يتوقع بأن يكون ضمن قائمة أوائل الجمهورية، مشيرًا إلى أنه من منذ لحظة علمه بذلك وأنه قد استطاع أن يتصدر قائمة الأوائل وهو يشعر بفرحة لا توصف، موجها الشكر لله على كرمه معه، ثم لوالده ووالدته على دعمهم له ووقوفهم بجانبه حتى استطاع أن يتفوق.

وأكد محمد النوبي، والد أحمد، أن نجله عقلية مختلفة قادر على الإبداع، وأن الله كلل جهود الأسرة بتفوق نجلهم.

وأوضح والد الأول على الجمهورية بنظام الدمج، خلال حديثه لـ«الشروق»، أن نجله تفوق على نفسه خلال العام الدراسي المنقضي، وأن حلمه الكبير أن يراه نموذج نافع للمجتمع.