الهند: دعوة جميع الأحزاب إلى اجتماع لمناقشة تطورات الوضع في بنجلاديش

قالت مصادر مطلعة في الهند، إن الحكومة دعت إلى اجتماع لجميع الأحزاب اليوم الثلاثاء، لبحث تطورات الوضع في بنجلادش، حسبما أفادت وكالة أنباء "برس ترست أوف إنديا".

ونقلت الوكالة عن المصادر القول إن الاجتماع سيعقد في مبنى البرلمان حوالي الساعة 10 صباحا بالتوقيت المحلي.

وسيقوم وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار بإطلاع مختلف قادة الحزب بشكل موجز على أحدث التطورات في الجارة بنجلاديش.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه رئيس بنجلاديش محمد شهاب الدين اعتزامه حل البرلمان وتشكيل حكومة مؤقتة لإدارة شئون البلاد، بعد ساعات فقط من استقالة رئيسة الوزراء الشيخة حسينة وفرارها إلى الهند أمس الاثنين.