مسئول بالبنتاجون: إصابة 5 جنود بالهجوم على قاعدة عين الأسد بالعراق

قال مسئول أمريكي بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) لشبكة "الجزيرة" الإخبارية إن 5 جنود أميركيين أصيبوا و2 من المتعاقدين الأمريكيين في هجوم قاعدة عين الأسد الذي وقع أمس في بالعراق.

وأمس الاثنين، أعلن متحدث باسم البنتاجون إصابة أمريكيين في هجوم صاروخي استهدف قاعدة عين الأسد العسكرية في العراق.

وأوضح المتحدث أن "ما يُعتقد أنه هجوم صاروخي وقع اليوم ضد قوات أميركية وللتحالف في قاعدة عين الأسد في العراق. تفيد المؤشرات الأولية بإصابة عدد من الأمريكيين".

وأُطلقت صواريخ، أمس الإثنين، على قاعدة عين الأسد في العراق التي تضم قوات أميركية، بعد أيام من مقتل أربعة مقاتلين عراقيين موالين لإيران في غارة أمريكية وعلى وقع مخاوف من تصعيد إقليمي، وفق ما أفادت مصادر عراقية.

وقال مصدر عسكري إن "صواريخ أطلقت على قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار، مضيفا أن بعضها "سقط داخل القاعدة" في حين سقط صاروخ واحد في قرية مجاورة من دون أن يخلف أضرارا، بحسب "سكاي نيوز عربية".