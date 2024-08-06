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ثبات معدل البطالة في سويسرا عند 2.3%

بروكسل - د ب ا
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 3:37 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 3:37 م

أظهرت بيانات أمانة الشؤون الاقتصادية السويسرية اليوم الثلاثاء ثبات معدل البطالة للشهر الثالث على التوالي خلال يوليو الماضي.

وبلغ معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية 3ر2% خلال يوليو الماضي، بدون تغير مقارنة بالثلاثة أشهر السابقة. وكان معدل البطالة قد بلغ 9ر1% خلال نفس الشهر من العام الماضي.

وارتفع عدد العاطلين المسجلين ليصل إلى 104 آلاف و716 في يوليو الماضي مقارنة بـ 104 آلاف و518 في يونيو الماضي.

وارتفع معدل البطالة بين من تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما، إلى 2ر2% مقارنة بـ 0ر2%.

وأظهرت البيانات ارتفاع معدل البطالة بعد حساب المتغيرات الموسمية ليصل إلى 5ر2% مقارنة بـ 4ر2% في يونيو الماضي.

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