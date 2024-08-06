قام قطيع من الكلاب بدور انتقامي من دولة الاحتلال الإسرائيلي إذ نجح في تخطي السياج الفاصل بين قطاع غزة ومستوطنات السياج، ليبث أفراد القطيع الذعر بين المستوطنين الذين لم يتعافوا بعد من رعب صواريخ المقاومة الفلسطينية.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن مستوطنين أن قطيعًا من 20 كلبًا عبروا إلى مستوطنة زيكيم المقامة على أرض عسقلان المحتلة، وقد عبروا المعسكرات الحدودية ليصلوا إلى المناطق السكنية.

وقال أحد المستوطنين إنه تعرض لتهديدات من قطيع الكلاب، مضيفًا أن العديد يخافون الخروج من منازلهم بسبب الكلاب القادمة من غزة.

وقال مستوطن آخر إنهم طلبوا من الأطفال عدم الخروج للمدارس صباحًا خشية من الكلاب، موضحًا أن الحالة النفسية للمستوطنين لا تزال مضطربة جراء الحرب، وآخر ما ينتظرونه أن يتعرضوا لهجمات الكلاب في الشارع.

وأكد مستوطنون للصحيفة عدم تجاوب أي من سلطات الاحتلال مع مطالبهم للتخلص من الكلاب، التي تبدو عليها أعراض أمراض لم تتبين نوعيتها أو خطورتها.