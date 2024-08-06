 اضطراب في حركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي بعد انقطاع الكهرباء لساعات - بوابة الشروق
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اضطراب في حركة الطيران بمطار فرانكفورت الدولي بعد انقطاع الكهرباء لساعات

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 10:13 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 10:13 ص

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