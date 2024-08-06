الصحة العالمية قلقة من تراجع معدلات تلقي لقاحات كورونا وإرتفاع الاصابات

دعت منظمة الصحة العالمية إلى إطلاق حملة لتقديم اللقاحات للفئات الأكثر عرة لخطر الإصابة بفيروس كورونا في ضوء تزايد الإصابات بالمرض وتراجع معدلات التحصين.

وقالت ماريا فان كيرخوف الخبيرة بمنظمة الصحة العالمية من جنيف " لقد شاهدنا انخفاضا مقلقا في مستوى معدلات التحصين باللقاحات" ، وذلك في إشارة منها إلى انخفاض المعدلات خلال العامين الماضيين. وهذا صحيح تحديدا بالنسبة لكبار السن والعاملين في المجال الصحي.

وتابعت:"يجب معالجة هذا الأمر بشكل عاجل".

وأفادت منظمة الصحة العالمية بأنه استنادا إلى بيانات صادرة من 84 دولة، بأن نسبة النتائج الإيجابية من بين جميع فحوصات فيروس كورونا قد ارتفعت لعدة أسابيع وتجاوزت 10%. وفي أوروبا، تجاوزت النسبة 20%.

وأشارت فان كيرخوف إلى أن تحليلات مياه الصرف الصحي تظهر أن الفيروس أكثر انتشارا مما توحي به إحصائيات العدوى. كما لفتت الانتباه إلى أن أكثر من 40 رياضيا قد ثبتت إصابتهم بالفيروس خلال الألعاب الأولمبية في باريس.

وأعربت منظمة الصحة العالمية عن أسفها لنقص البيانات

ومع ذلك، شددت عالمة الأوبئة على أن الوضع الحالي لا يمكن مقارنته بمرحلة الجائحة، حيث أن الكثير من السكان الآن يتمتعون بالحماية من الإصابات الشديدة للمرض بفضل التطعيمات والعدوى التي تعرضوا لها.

كما أشارت فان كيرخوف إلى أن منظمة الصحة العالمية تتلقى بيانات عن عدد علاجات فيروس كورونا في المستشفيات ووحدات العناية المركزة من عدد قليل جدا من الدول.

وقالت فان كيرخوف إن منظمة الصحة العالمية "عمياء" عندما يتعلق الأمر بفهم مدى انتشار المرض.