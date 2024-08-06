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أعداد جريدة الشروق
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ماذا قالت الجنايات الدولية حول مذكرات اعتقال محمد الضيف وإسماعيل هنية؟

جنيف - معا
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 10:24 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 10:24 ص

قال المدعي العام للجنايات الدولية كريم خان، اليوم الثلاثاء، إنه لن تستكمل عملية إصدار مذكرات اعتقال بحق محمد الضيف وإسماعيل هنية بعد اغتيالهما.

وكان خان طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة تحملهما "مسئولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي دولة فلسطين في قطاع غزة" خلال الحرب الجارية.

كما كان طلب بإصدارات مماثلة وفقا "لذات الأدلة والأسباب المعقولة"، بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار، وقائد الذراع العسكري لحركة حماس محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.

وكان أعلن جيش الاحتلال أنه حصل على معلومات استخباراتية تؤكد بشكل رسمي اغتيال الضيف في قصف منطقة المواصي بخانيوس استهدف مكان تواجده.

لكن حركة حماس نفت رواية الجيش الإسرائيلي في حينها، وأكدت أن الضيف حي يرزق ولم يصب بأذى.


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