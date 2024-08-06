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تراجع عجز الميزان التجاري للفلبين خلال يوليو الماضي


نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 8:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 8:52 ص

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفلبيني الصادرة اليوم الثلاثاء تراجع قيمة العجز التجاري للفلبين خلال الشهر الماضي إلى 303ر4 مليار دولار مقابل 707ر4 مليار دولار خلال الشهر السابق.

جاء ذلك على خلفية تراجع الصادرات خلال يوليو بنسبة 3ر17% سنويا بعد تراجعها بنسبة 1ر3% خلال يونيو. في الوقت نفسه تراجعت الواردات بنسبة 5ر7% بعد تراجعها بنسبة 1% سنويا خلال الفترة نفسها.

وعلى صعيد أسعار المستهلك ارتفع مؤشر أسعار المستهلك في الفلبين خلال يوليو بنسبة 7ر0% شهريا وبنسبة 4ر4% سنويا، مقابل 7ر3% خلال يونيو.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة بنسبة 9ر2%  سنويا  خلال يوليو مقابل 1ر3% خلال حزيران يوني

 


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