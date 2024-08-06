اختتام فاعليات برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية لعام 2024

اختتمت أمس فاعليات برنامج التبادل الطلابي للجامعات العربية لعام 2024، لوفد طلاب جامعات الشرقية ونزوي وتعز والرواد والسعيد، والذي استغرقت زيارتهم للجامعة مدة 4 أسابيع، في إطار الملتقى العربي للتبادل تدريب طلاب الجامعات العربية، بحضور الدكتور محمد حسين القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

رحب الدكتور محمد حسين خلال كلمته بطلاب برنامج التبادل الطلابي، معربا عن سعادته باستضافتهم في جامعة طنطا، مؤكدا أن الجامعة تحرص على توفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب المشاركين في التبادل الطلابي، لتوثيق العلاقات بين طلاب الجامعات العربية، وتبادل الثقافات والمعارف، موجها الشكر لجميع فرق العمل بالجامعة لجهودهم طوال فترة تواجد الطلاب بالجامعة، والعمل على توفير كافة الإجراءات التي تضمن تحقيق أعلى درجات الجودة في البرامج التدريبية والترفيهية التي أعدتها الجامعة لهم.

كما وجه الدكتور محمد حسين شكره وتقديره للدكتور فواز الزغول مدير المجلس العربي والمهندس جهاد الخراز مساعد مدير المجلس العربي للتدريب والابداع الطلابي، على الجهود التي بذلوها طوال الفترة الماضية، والتى كان لها الأثر الأكبر في نجاح البرنامج التدريبي.

من جانبهم أعرب جميع الطلاب عن سعادتهم بالتواجد بجامعة طنطا وأشادوا بالإقامة والبرامج التدريبية والترفيهية التي قدمتها الجامعة لهم، وقدموا درع جامعات الشرقية ونزوي وتعز والرواد والسعيد للدكتور محمد حسين، تقديرا لجهوده في إنجاح ملتقى التبادل الطلابي وإتاحة تجربة تعليمية متميزة وتنمية مهارية للطلاب في مختلف مجالات المعرفة.

في نهاية الفاعليات سلم الدكتور محمد حسين الطلاب المشاركين بالبرنامج شهادات التدريب وشمل: ضنان حسن قائد حزام المقيد بكلية الهندسة جامعة تعز، وعبد الإله منصور عبد الإله عبده المقيد بكلي طب الاسنان جامعة تعز، محمد نجيب أحمد عبده المقيد بكلية طب الاسنان جامعة تعز، محمد فاضل أحمد عبده المقيد بكلية الهندسة جامعة تعز، مازن عبد القيوم محمد إسماعيل المقيد بكلية طب الاسنان جامعة تعز، إيهاب عبد الله غلاب غالب المقيد بكلية طب الاسنان جامعة تعز، اسامة محمد رشاد الكوري المقيد بكلية طب الأسنان جامعة السعيد.

كما تم تسليم الشهادات للطلاب: عبد العزيز محمد ناجي القاضي المقيد بكلية طب الأسنان جامعة السعيد، ومروة بنت سعيد بن ناصر سعيد المقيدة بكلية الحقوق جامعة الشرقية، نسيبة بنت محمد بن راشد العلوية المقيدة بكلية الحقوق جامعة الشرقية، سميه بنت سالم بن منين سويلم المقيدة بكلية الحقوق جامعة الشرقية، مايسة بنت مصبح بن هاشل المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، الشيماء بنت سيف بن سعيد المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، نوف بنت خليفه بن محمد السعدية المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، نور بنت سالم بن عبد الله المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، عامرة بنت محفوظ بن على السعدية المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، نعمة بنت مسلم بن سليمان المقيدة بكلية الآداب جامعة الشرقية، عائشة بنت عبد الله بن سعيد المقيدة كلية إدارة الأعمال جامعة الشرقية، أفراح بنت ناصر بن عبد الله المقيدة بكلية العلوم والآداب جامعة نزوى.

وكذلك الطلاب: وذكرى بنت مسعود بن سعيد المقيدة بكلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات جامعة جامعة نزوى، سبأ بنت خالد بن سالم المقيدة بكلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات جامعة نزوى، وذكرى بنت خميس بن ناصر المقيدة بكلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات جامعة نزوى، سارة بنت محمد بن خلفان كلية الاقتصاد والإدارة ونظم المعلومات جامعة نزوى، وحور بنت عيسى بن جمعة المقيدة بكلية الهندسة جامعة نزوى، بإجمالي 10 طلاب وطالبات من جامعة الشرقية بكليات الحقوق والآداب والتربية النوعية والتجارة، و7 طلاب وطالبات من جامعة نزوى بكليات الهندسة والتربية والآداب والزراعة، و7 طلاب وطالبات من جامعة تعز والرواد والسعيد بكليتي طب الأسنان والهندسة.