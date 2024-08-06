 وزير الصحة: استلمنا 900 ألف شحنة أنسولين في أغسطس.. وأرجو من الناس متخزنش - بوابة الشروق
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وزير الصحة: استلمنا 900 ألف شحنة أنسولين في أغسطس.. وأرجو من الناس متخزنش

محمد شعبان
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:54 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 11:54 م

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن الدولة لن تتوقف عن استيراد الدواء ولكنها قللت نسبة الاستيراد خلال الفترة الماضية؛ لتشجيع المنتج المحلي والصناعة المصرية.
وأعلن خلال تصريحات بثت خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، على هامش الجولة التفقدية بمصنع المهن الطبية التابع لمجموعة أكديما، عن استلام 360 شحنة مستوردة من أدوية الأنسولين، تلاها 900 ألف في أغسطس.
وأضاف أن معدلات استهلاك الأنسولين أقل بكثير من الكميات التي تم استيرادها، مطالبا المواطنين بعدم التخزين والصيدليات بعدم إخفاء الأدوية، قائلا: «استهلاكنا أقل من هذه الأرقام، وبالتالي مع معندناش أزمة نهائيا وهننزل بالأنسولين خلال الـ 3 أشهر القادمة؛ لكن أرجو الناس متخزنش والصيدليات متخبيش».
وشدد أن الحكومة ستشن حملات رقابية لمواجهة احتكار الأدوية، مضيفا أن المصنع الذي زاره يحصل على مواد الخام بالكامل من الولايات المتحدة الأمريكية، من أكبر مصنع على مستوى العالم في إنتاج الأنسولين، مؤكدا أن الأنسولين المصنع محليا بنفس تركيز المستورد من الولايات المتحدة.

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