استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة 7 برصاص إسرائيلي شمال الضفة

استشهد فلسطينيان، مساء أمس الاثنين، وأصيب 7 آخرون، وصفت جراح اثنين منهم بـ"الخطيرة"، خلال اقتحام جيش الاحتلال الإسرائيلي بلدة عقابا شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان مقتضب: "شهيدان، و7 إصابات بينها إصابتان بحالة خطيرة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عقابا قضاء طوباس"، وفقاً لوكالة الأناضول للأنباء.

وأوضحت أن "الشهيدين هما أيسر محمد قاسم أبو عرة (36 عاما)، ونور محمد ياسين الياسين (19 عاما)".

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الشهداء على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية إلى 608، منذ بدء حربه على غزة في 7 أكتوبر الماضي، إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح، وفق معطيات رسمية.

بدورها، قالت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحم بلدة عقابا وحاصر منزلا، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي.

وتداول ناشطون مقاطع فيديو يسمع فيها أصوات رصاص لاشتباكات بين جيش الاحتلال ومقاومين فلسطينيين دارت في البلدة.

وبالتزامن مع حربه المدمرة على غزة، وسع جيش الاحتلال الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، كما وسع المستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين وممتلكاتهم، ما خلف إضافة إلى الشهداء والجرحى، نحو 10 آلاف معتقل.

وتشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 131 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.