الأوغندي جوشوا لن يدافع عن ذهبية 5 آلاف متر

أعلن العداء الأوغندي جوشوا تشيبتيجي، بعد أربعة أيام من تتويجه بذهبية سباق 10 آلاف م، على ستاد فرنسا في أولمبياد باريس 2024، عدم دفاعه عن لقبه في 5 آلاف م.

ونشر تشيبتيغي (27 عاماً) الذي كان أحرز برونزية سباق 10 آلاف في طوكيو قبل ثلاث سنوات عبر صفحته على إنستجرام الثلاثاء "أنا فخور جداً بفوزي بذهبية أولمبية في سباق 10 آلاف م".

وتابع "فخور جداً لبلدي أوغندا. بعد لقب بطولة العالم للناشئين في 10 آلاف م، وبطولة العالم ثلاث مرات في 10 آلاف م، والرقم القياسي العالمي في 10 آلاف م، هذه الميدالية الذهبية مع رقم قياسي أولمبي تكمّل مجموعتي".

وأضاف "بعد مناقشة الأمر مع فريقي، قررنا أنه من الأفضل عدم التنافس في سباق 5 آلاف م".

ويملك تشيبتيغي سجلاً رائعا في "أم الالعاب"، حيث أضاف السبت اللقب الأولمبي في سباق 10 آلاف متر في أسرع نهائي في تاريخ الألعاب، إلى ألقابه العالمية الثلاثة في هذه المسافة، والذهبية الأولمبية لسباق 5 آلاف م وفضية 10 آلاف م عام 2021 في طوكيو.

من ناحيته، قال الاتحاد الأوغندي لألعاب القوى على مواقع التواصل الاجتماعي إن تشيبتيغي ومواطنه جاكوب كيبليمو، الحائز على الميدالية البرونزية الأولمبية عام 2021 في سباق 10 آلاف متر، اضطرا للانسحاب من سباق 5 آلاف م "لعدم القدرة على التعافي بعد سباق 10 آلاف متر المرهق".

وأردف "تحتاج أجسادهما إلى مزيد من الوقت للتعافي".

ومن المقرّر أن تقام تصفيات سباق 5 آلاف م الأربعاء، على أن يقام النهائي السبت.