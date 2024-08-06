وزيرة بريطانية تقترح أن تبدأ المحاكم البريطانية في الانعقاد ليلا مع استمرار أعمال الشغب والعنف

اقترحت وزيرة بريطانية، أن تبدأ المحاكم البريطانية في الانعقاد ليلا، بينما يقف الآلاف من أفراد الشرطة الخاصة على أهبة الاستعداد للتعامل مع أعمال الشغب المستمرة في أنحاء المملكة المتحدة.

وأفادت وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء، باستمرار الاضطرابات لمدة أسبوع كامل، حيث شهدت إنجلترا وأجزاء من أيرلندا الشمالية، وقوع أعمال شغب.

وأصيب أفراد من الشرطة خلال أعمال "العنف المستمرة" في بليموث أمس الاثنين، بينما وقعت أعمال شغب مماثلة في شوارع دارلينجتون بشمال شرق إنجلترا، حيث تم رشق أفراد الشرطة بالحجارة.

وفي الوقت نفسه، وجهت اتهامات إلى 6 أشخاص، فيما يتعلق بأعمال الشغب التي وقعت أمس الاول الأحد أمام فندق في روثرهام، بالقرب من شيفيلد، كان يستخدم لإيواء طالبي اللجوء.

ومن جانبها، قالت وزيرة العدل هايدي ألكسندر، إن الحكومة ستوفر أكثر من 500 مكان إضافي في السجون للتعامل مع مثيري أعمال الشغب، كما أن هناك نحو 6000 من قوات الشرطة الخاصة، على أهبة الاستعداد.