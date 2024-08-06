عاهل الأردن يحذّر من خطورة توسع الصراع في الإقليم

حذر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، خلال اتصالات هاتفية بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، ورئيس وزراء كندا جاستن ترودو من خطورة توسع دائرة الصراع في الإقليم.

وبحث الملك عبدالله، مع ماكرون وميلوني وترودو الجهود الدولية المبذولة لوقف التصعيد في المنطقة، داعيا إلى تكثيف المساعي لوقف كل ما يهدد أمن المنطقة واستقرارها، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

وتزايدت المخاوف خلال الأيام الماضية من تصعيد عسكري بين إيران وحلفائها من جهة، وإسرائيل من جهة أخرى، بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنيّة في طهران، واغتيال القيادي البارز في حزب الله فؤاد شكر في ضربة إسرائيلية قرب بيروت الأسبوع الماضي.

وتوعد مسؤولون إيرانيون يتقدمهم المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي، إسرائيل بـ"عقاب قاس". كما توعّد حزب الله بالانتقام لاغتيال شكر.

من جهة أخرى، أكد الملك عبدالله لماكرون وميلوني وترودو، أهمية الدفع باتجاه التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية.



