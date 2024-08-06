مقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

أفادت فضائية «الجزيرة» بمقتل 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين، في غارة إسرائيلية على بلدة ميفدون جنوب لبنان، وذلك في خبر عاجل لها، صباح الثلاثاء.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان بأن مسيّرة معادية أغارت قرابة العاشرة والخمس دقائق صباحا، على منزل من طبقتين في حارة النادي في بلدة ميفدون.

وأشارت قناة «MTV» اللبنانية، إلى أن فرق الإسعاف فورًا إلى مكان الحادثة، لافتة إلى سقوط عدد من الإصابات.

وتعهّدت إيران بـ«رد صارم» على إسرائيل، التي تتهمها باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، في طهران يوم الأربعاء. وجاء اغتياله بعد ساعات من اغتيال قائد حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ويخشى أن يلعب حزب الله دوراً كبيراً في أي رد انتقامي من هذا القبيل، مما قد يؤدي بدوره إلى رد إسرائيلي خطير.