وزير خارجية باكستان يتوجه إلى جدة للمشاركة في مؤتمر منظمة التعاون الإسلامي حول جرائم إسرائيل

توجه نائب رئيس الوزراء الباكستاني، وزير الخارجية إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة جدة السعودية للمشاركة في الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية لمنظمة التعاون الإسلامي، والذي سيعقد لبحث "العدوان الإسرائيلي المستمر على فلسطين ودول المنطقة الأخرى".

وقالت وكالة أنباء "أسوشيتد برس أوف باكستان" الباكستانية ، إن الاجتماع المقرر غدا الأربعاء ، جاء بناء على طلب دولة فلسطين وإيران.

وسوف يستعرض نائب رئيس الوزراء الباكستاني خلال الاجتماع الاستثنائي، مخاوف إسلام أباد الخطيرة بشأن الوضع المتردي في قطاع غزة ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها، وسيؤكد الحاجة الملحة لإرساء السلام وإيصال مساعدات الإغاثة للمواطنين في قطاع غزة، بحسب ما أوردته الوكالة.

وسيعقد دار على هامش الاجتماع لقاءات ثنائية مع نظرائه من دول منظمة التعاون الإسلامي الأخرى.

وأفادت منظمة التعاون الإسلامي- مقرها جدة بغرب السعودية- في وقت سابق، بأن الاجتماع سيشمل مناقشات حول "جرائم الاحتلال الإسرائيلي" و"اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران".

وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي، التي تضم 57 دولة إسلامية، نفسها صوت العالم الإسلامي. وعلى عكس جامعة الدول العربية الأصغر حجما، فإنها تضم أيضا دولا غير عربية مؤثرة، بما في ذلك إيران وباكستان وتركيا.

وبعد مقتل كل من هنية، والقيادي العسكري لحزب الله في لبنان، فؤاد شكر، الأسبوع الماضي، يتواصل خطر نشوب حرب كبيرة في الشرق الأوسط في التصاعد.