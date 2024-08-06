علي أحمد العاشر على الجمهورية علمى رياضة: لم أحصل على دروس خصوصية واعتمدت على دروس أون لاين لتوفير الوقت

أكد علي أحمد حسن محمد، الحاصل على المركز العاشر على الجمهورية شعبة علمى رياضة والطالب بمدرسة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية للغات بمجموع 403 درجات، توقعه الحصول على مجموع مرتفع، ولكن لم يكن يتوقع دخوله فى قائمة الأوائل، مضيفا أن الخبر كان مفاجأة له ولأسرته.

وقال على، لـ"الشروق"، إنه وضع نصب عينيه الالتحاق بكلية الهندسة؛ لذلك اجتهد فى المذاكرة سعيا لتحقيق حلمه ولقى دعما كبيرا من أسرته فى توفير الأجواء الملائمة للمذاكرة؛ ما ساهم فى تحفيزه وتشجيعه على بذل المزيد من الجهد للحصول على مجموع يؤهله للهندسة.

وأوضح أنه منذ دخوله المرحلة الإعدادية بدأ أولى خطوات التفوق ولم يحصل على دروس خصوصية واعتمد على دروس أون لاين لتوفير الوقت، وحدد جدول للمذاكرة بنحو 9 ساعات يوميا، ولم يكن يذاكر خارج المنزل وكان يلتزم بالصلاة وقراءة ورد من القرآن يوميا والنوم مبكرا.

وأهدى نجاحه لأسرته، موجها لهم الشكر على ما بذلوه من جهد خلال فترة الدراسة حتى وصل إلى هذا المركز.

يعمل والد الطالب فى هيئة قناة السويس، ووالدته ربة منزل، وهو الثالث بين أشقائه، والأكبر طالب فى كلية الشرطة وشقيقتان توأم تدرسان فى كليتى الحقوق والتجارة، والشقيق الأصغر فى المرحلة الإعدادية.