العراق يحل 3 أحزاب لارتباطها بحزب العمال الكردستاني

قررت الهيئة القضائية للانتخابات في العراقي، حل ثلاثة أحزاب سياسية لارتباطها بحزب العمال الكردستاني المحظور في البلاد.

وذكرت وكالة "شفق نيوز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، أن الأحزاب الثلاثة هي حزب الحرية والديمقراطية الأيزيدية، وحزب جبهة النضال الديمقراطي، وحزب مجتمع كردستان "تفكري آزادي"، مشيرة إلى أن القرار صدر بالاتفاق وهو قابل للطعن.

ووفقا للحكم، "تقرر حل الأحزاب السياسية الثلاثة وإغلاق مقراتها ومصادرة أموالها بعد استنفاد طرق الطعن القانونية عملا بقانون الأحزاب السياسية".

ووجه رئيس الحكومة الاتحادية العراقية محمد شياع السوداني، مؤخرا، باعتماد كلمة المحظور في الخطابات الحكومية التي يرد بها اسم حزب العمال الكردستاني.