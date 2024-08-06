 تحقيقات الإغراق تزيد الضغوط على قطاع الكيماويات في الصين - بوابة الشروق
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تحقيقات الإغراق تزيد الضغوط على قطاع الكيماويات في الصين

د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:42 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 9:42 ص

قال شينج شون المسئول بوزارة التجارة الصينية أمام مؤتمر لصناعة الكيماويات في مدينة شيان، اليوم الثلاثاء، إن منتجي خامات ومنتجات الكيماويات في الصين يواجهون ضغوطا متزايدة بسبب تحقيقات مكافحة الإغراق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن شون القول إن شركات الكيماويات الصينية تواجه منذ بداية العام الحالي 90 قضية إغراق، مقابل 58 قضية في 2023 و29 قضية في 2022.

وأطلقت الهند والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، تحقيقات بشأن وجود شبهة إغراق من جانب منتجات كيماويات صينية ومنها مبيد الحشائش بريتلاكلور وراتينجات الإيبوكسي.

وقال شون، خلال المؤتمر الذي شارك فيه عبر الإنترنت، إنه على قطاع الكيماويات الصيني تجنب "الالتفاف"وهو تعبير يشير إلى محاولات الشركات تقليد أو الإضرار ببعضها البعض بسبب اشتداد المنافسة بينها في الأسواق الخارجية.

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