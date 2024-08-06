حصلت الطالبة جنة طارق عبد الوهاب متولي عطوة، على المركز الثالث مكرر في شعبة علمي علوم في الثانوية العامة، بمجموع 403 درجات، من مدرسة الشهيد أحمد حسن غنيم الثانوية بنات التابعة لإدارة غرب المنصورة.

قالت الطالبة جنة إنها لم تصدق نفسها من شدة الفرح لحصولها على المركز الثالث على مستوى الجمهورية، وأنها تتمنى دخول كلية الطب البشري.

وأضافت أن مقومات التفوق الرئيسية هي عدم التوتر وعدم تراكم المذاكرة، حيث كانت تذاكر المواد الدراسية أولًا بأول وتنام من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

ونصحت الحاصلة على المركز الثالث مكرر في شعبة علمي علوم، المقبلين على الثانوية العامة بالتركيز وعدم التوتر.