استدعت وزارة الخارجية الأسترالية، السفير الإيراني لدى كانبرا، على خلفية تصريحات قال فيها إن «القضاء على الوجود الإسرائيلي في فلسطين سيتم في موعد لا يتجاوز عام 2027».

وقالت الخارجية الأسترالية، في بيان لها، إنه تمت مواجهة السفير الإيراني بشأن هذه التصريحات، مؤكدة أنه لا مكان لها في المجتمع الأسترالي، وذلك حسبما نشرته وكالة «سبوتنيك».

ونشر السفير الإيراني لدى أستراليا، الأسبوع الماضي، تغريدة عبر حسابه على منصة «إكس»، قال فيها إن «الطاعون الصهيوني سيُمحى من الأراضي المقدسة في فلسطين في موعد لا يتجاوز عام 2027».

يأتي ذلك على خلفية اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، وأحد مرافقيه، نتيجة قصف إسرائيلي استهدف مقر إقامتهما في العاصمة طهران.

وتعهّدت إيران بـ«رد صارم» على إسرائيل، التي تتهمها باغتيال زعيم حماس إسماعيل هنية، في طهران يوم الأربعاء. وجاء اغتياله بعد ساعات من اغتيال قائد حزب الله فؤاد شكر في بيروت.

ويخشى أن يلعب حزب الله دوراً كبيراً في أي رد انتقامي من هذا القبيل، مما قد يؤدي بدوره إلى رد إسرائيلي خطير.