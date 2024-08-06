العثور على تمساح هاجم رجلا أربعينيا وقتله في أستراليا

أفادت تقارير بأنه تم العثور على تمساح كبير يعتقد أنه هاجم رجلا / 40 عاما / في أستراليا وقتله.

وتم "القتل الرحيم الإنساني" للتمساح، الذي يبلغ طوله حوالي خمسة أمتار، بالقرب من جسر نهر آنان في ولاية كوينزلاند الشمالية الشرقية يوم الاثنين، وفقا لتقارير وسائل الإعلام، بعد يومين من اختفاء الرجل.

وتم رصده على بعد حوالي أربعة كيلومترات من مكان الحادث وتم التعرف عليه بسبب العلامات المميزة على أنفه. وقيل إن التمساح عمره عقود.

ولم يتم العثور على أي جثة حتى الآن، ولكن ورد أن متحدثا باسم هيئة الحفاظ على البيئة وصف الحادث بأنه "هجوم مميت". وتم تسليم جثة التمساح إلى الشرطة.

وشهدت الحادثة التي وقعت يوم السبت استدعاء خدمات الطوارئ إلى الجسر بعد تلقي تقارير تفيد بأن رجلا قد سحبه تمساح أثناء الصيد، وفقا لما ذكرته شرطة كوينزلاند.

وقالت الشرطة في بيان: "تشير التحقيقات الأولية إلى أن الرجل كان يصطاد على ضفة النهر، وعندما سقط في الماء، لم ينجح في الطفو على السطح."

وأفادت وسائل إعلام أسترالية بأن الرجل، من ولاية نيو ساوث ويلز، كان في موقع الصيد الشهير مع زوجته وأطفاله.

وتجري السلطات أيضا تحقيقات بشأن تقارير على وسائل التواصل الاجتماعي تفيد بأن أشخاصا شوهدوا وهم يطعمون التماسيح بالقرب من مكان الحادث. ويعتبر إطعام التماسيح جريمة ويعاقب بغرامة تبلغ حوالي 6452 دولار أسترالي (4188 دولار أمريكي).

ويتم تسجيل حالتين قاتلتين في المتوسط لهجمات التماسيح كل عام في أستراليا. وأحدث الحوادث كانت في تموز/يوليو، حيث قُتلت فتاة تبلغ من العمر 12 عاما في الإقليم الشمالي.