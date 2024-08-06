أكد المخرج الأمريكي ديفيد لينش، أنه "لن يعتزل أبدا"، وذلك بعد أن كشف عن تشخيص إصابته بمرض "انتفاخ الرئة"، وفقا لما أوردته وكالة الانباء البريطانية (بي إيه ميديا)، اليوم الثلاثاء.

وكتب لينش /78 عاما/ في منشور له على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إنه أصيب بهذا المرض بعد أعوام من التدخين، ولكنه أقلع عن هذه العادة منذ عامين.

ويشار إلى أن "انتفاخ الرئة" هو أحد أشكال مرض "الانسداد الرئوي المزمن"، الذي يحدث كنتيجة لتلف الحويصلات الهوائية في الرئتين، بحسب ما ورد على الموقع الالكتروني الخاص بـ "هيئة الخدمات الصحية الوطنية" البريطانية.

وكتب لينش: "سيداتي وسادتي، نعم، أنا أعاني من انتفاخ الرئة بسبب أعوام عديدة من التدخين... يجب أن أقول إنني استمتعت بالتدخين كثيرا، كما أنني أحب التبغ، ولكن هناك ثمن يجب أن أدفعه مقابل هذه المتعة، والثمن بالنسبة لي هو انتفاخ الرئة".

وأضاف: "لقد أقلعت عن التدخين منذ أكثر من عامين، وقد أجريت العديد من الفحوصات مؤخرا، والنبأ السار هو أنني في حالة ممتازة، باستثناء إصابتي بانتفاخ الرئة".

وأكد المخرج الشهير: "أنا سعيد للغاية ولن أعتزل أبدا. أريدكم جميعا أن تعلموا أنني أقدر جدا اهتمامكم. مع حبي، ديفيد."