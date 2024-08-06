 الإعدام بحق شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات في العراق - بوابة الشروق
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الإعدام بحق شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات في العراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 3:36 م | آخر تحديث: الثلاثاء 6 أغسطس 2024 - 3:36 م

أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في العراق، اليوم الثلاثاء، حكماً بالإعدام بحق ستة مدانين أقدموا على تكوين شبكة دولية متخصصة بتهريب المخدرات لغرض ترويجها وبيعها في العراق.

وذكر مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "المدانين ضبط بحوزتهم 30 كيلو جراما من مادة الكرستال المخدرة بقصد نقلها والترويج لها داخل العراق، بالإضافة إلى نقلها لدول الخليج".

وأوضح البيان أن "الحكم صدر وفقا لأحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية وقانون العقوبات العراقي".

وتعلن السلطات العراقية بشكل شبه يومي عن عمليات لإحباط والكشف عن شبكات لتجارة وترويج المخدرات في البلاد قادمة من دول الجوار.

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