أمريكا: إصابة 5 جنود بقاعدة فورت ستيوارت بطلقات نارية

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أعلنت قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية بولاية جورجيا الأمريكية، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إصابة خمسة جنود في القاعدة بطلقات نارية، اليوم الأربعاء.

وقالت متحدثة رسمية، لوكالة أسوشيتد برس(أب)، إنه تم إغلاق أجزاء من قاعدة "فورت ستيوارت" في جنوب شرق ولاية جورجيا الأمريكية، اليوم الأربعاء، بعد ورود بلاغ عن وجود مطلق نار نشط داخل المنشأة العسكرية الواسعة.

ودعا منشور على صفحة قاعدة "فورت ستيوارت" العسكرية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" جميع الأفراد في المنطقة المغلقة إلى "البقاء في الداخل، وإغلاق جميع النوافذ والأبواب وإقفالها".

وتقع قاعدة فورت ستيوارت العسكرية على بعد نحو 40 ميلا (64 كيلومترا) جنوب غرب مدينة سافانا بولاية جورجيا، وهي أكبر قاعدة عسكرية شرق نهر المسيسيبي، وتضم آلاف الجنود التابعين لفرقة المشاة الثالثة بالجيش وأفراد عائلاتهم.

وقالت القاعدة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، "بسبب وضع الإغلاق، جميع بوابات قاعدة فورت ستيوارت مغلقة حاليا".

وذكرت القاعدة العسكرية، عبر الإنترنت، أن مطلق النار كان في منطقة فريق اللواء القتالي المدرع الثاني.