نيودلهي تقدم مليار دولار قرضا لموسكو لتنمية الشرق الأقصى الروسي

أعلن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن بلاده ستقدم قرضا بقيمة مليار دولار لتنمية الشرق الأقصى الروسي.

وقال مودي - في كلمة خلال مشاركته في المنتدى الاقتصادي الشرقي في مدينة فلاديفوستوك الروسية وأوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية - "إنه حدث لم يسبق له مثيل عندما توفر نيودلهي خط ائتمان بشروط خاصة لبلد آخر".

وأضاف أن رجال الأعمال من الهند تمكنوا خلال المنتدى من توقيع حوالي 50 اتفاقية في مختلف القطاعات من الطاقة والتعدين إلى الرعاية الصحية والتعليم مع نظرائهم في الشرق الأقصى الروسي.

وأشار إلى أن الجانب الهندي سيضخ استثمارات تصل إلى 5 مليارات دولار في إطار هذه الاتفاقيات، لافتا إلى أن الاقتصاد الهندي يتطور بسرعة كبيرة.

وأعرب مودي عن إعجابه بخطط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للشرق الأقصى، مضيفا أن كلا البلدين سيستفيدان من العمل "يدا بيد" في تنمية المنطقة.

واستضافت مدينة فلاديفوستوك الروسية الأسبوع الجاري فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي الروسي، بمشاركة نخبة من السياسيين والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، حيث حضر المنتدى أكثر من 8 آلاف مشارك من 65 بلدا.