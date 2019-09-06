هولندا تخطف فوزا مثيرا من ألمانيا في تصفيات يورو 2020

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خطف المنتخب الهولندي فوزاً مثيراً من أرض مضيفه الألماني 4 / 2 ، اليوم الجمعة، ضمن مباريات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020)، والتي شهدت أيضاً فوز المنتخب البيلاروسي على نظيره الإستوني 2 /1.

وثأر المنتخب الهولندي لخسارته ذهاباً في آمستردام بنفس النتيجة، في مارس الماضي.

وتقدم المنتخب الألماني بالهدف الأول في الدقيقة العاشرة عن طريق سيرج نابري، قبل أن يتعادل فرينكي دي يونج للمنتخب الهولندي في الدقيقة 59.

وعزز جوناثان تاه مدافع المنتخب الألماني تقدم ضيفه الهولندي بتسجيله هدف بالخطأ في مرماه في الدقيقة 65، لكن توني كروس عوض خطأ زميله وسجل هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 71.

وفي الدقيقة 79 سجل دونيل مالين الهدف الثالث للمنتخب الهولندي، قبل أن يؤمن جيورجينيو فينالدوم النتيجة لصالح بلاده بالهدف الرابع في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع.

ورفع المنتخب الهولندي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، فيما تجمد رصيد الألمان عند تسع نقاط في المركز الثاني خلف منتخب إيرلندا الشمالية المتصدر برصيد 12 نقطة.

وفي المجموعة ذاتها فاز المنتخب البيلاروسي على مضيفه الإستوني 2 /1.

وتقدم المنتخب البيلاروسي عن طريق نيكيتا ناوموف في الدقيقة 48، قبل أن يسجل إيريك سورجا هدف التعادل للمنتخب الإستوني في الدقيقة 54، لكن ماكسيم سكافيش سجل هدف الفوز لبيلاروس في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وواصل المنتخب الإستوني تذيله لترتيب المجموعة الثالثة بدون رصيد من النقاط، فيما حصد المنتخب البيلاروسي أول ثلاث نقاط له في التصفيات، في المركز الرابع.