 «يونيسف»تُدرب متطوعين على التعامل مع آثار الفيضانات بالسودان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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«يونيسف»تُدرب متطوعين على التعامل مع آثار الفيضانات بالسودان

/أ ش أ/
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:42 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 10:42 م

اختتم قسم الاتصال من أجل التنمية التابع لمنظمة "يونيسف"، اليوم الجمعة، تدريبًا لـ 200 متطوع سوداني ينشطون في مجال الاستجابة لأزمة الفيضانات في ولاية الخرطوم.

وقالت منظمة "يونيسف" في السودان، إن المتطوعين من ثلاث محليات في ولاية الخرطوم، لافتة إلى أن تلك الدورة التدريبية تأتي كجزء من مبادرات مجتمعية، لدعم المتضررين من الأمطار الغزيرة والفيضانات في ولاية الخرطوم.

وأوضحت أنه تم تقسيم المتطوعين إلى ست مجموعات، تلقت تدريبات تفاعلية لتعزيز معرفتهم بالأمراض التي تنقلها المياه وطرق الوقاية منها، ومهارة التواصل الشخصي واستخدام الوسائط الاجتماعية في التعبئة الاجتماعية، لمكافحة آثار السيول.

وضرت السودان سيول خلفت عشرات القتلى والجرحى، ودمرت آلاف المنازل، ومحت قرى بأكملها في ولاية النيل الأبيض (إلى الجنوب من الخرطوم)، خصوصا.

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