 فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيها استرلينيا - بوابة الشروق
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فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيها استرلينيا

لندن- أ ش
نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 11:36 ص | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 11:36 ص

يرغب الكثيرون في أن يقتربوا من الأماكن التي يرتادها المشاهير والأغنياء في شاطئ ميامى فى الولايات المتحدة.

والآن أصبحت هناك فرصة جيدة لتحقيق حلمهم دون أن يكلفهم ذلك ثروة طائلة حيث يعرض فندق فرصة لحجز غرفة مقابل 20 جنيها استرلينيا في الليلة.

وذكرت صحيفة "ديلى ستار" البريطانية أن الفندق الفاخر يقع في قلب منطقة ساوث بيتش الشهيرة ويبعد مسافة مئة متر عن الشاطئ.

وأضافت أن الفندق يقدم فرصة كبيرة للاستمتاع بحمام سباحة رائع بجانب المشروبات والوجبات الخفيفة والموسيقى .

وبذلك يتيح الفندق الفرصة لزيارة المنطقة الفخمة مقابل سعر منخفض يقل عن ثمن وجبة في سلاسل الوجبات السريعة.

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