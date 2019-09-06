 مسؤول تنفيذي: روساتوم تفوز برخصة لبناء ثاني مفاعل نووي في تركيا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مسؤول تنفيذي: روساتوم تفوز برخصة لبناء ثاني مفاعل نووي في تركيا


نشر فى : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 9:14 م | آخر تحديث : الجمعة 6 سبتمبر 2019 - 9:14 م

لندن (رويترز) - قال كيريل كوماروف نائب الرئيس التنفيذي لشركة روساتوم يوم الجمعة إن الشركة الروسية فازت برخصة للبدء في بناء ثاني مفاعل نووي ضمن مشروع لبناء أربعة مفاعلات في أكويو بتركيا.

والمشروع الذي تصل تكلفته إلى 20 مليار دولار لبناء أربعة مفاعلات نووية روسية التصميم في أكويو على ساحل البحر المتوسط هو واحد من أكبر المشاريع لبناء مفاعلات نووية جديدة حول العالم. وسيسمح لتركيا بالانضمام إلى النادي الصغير للدول المنتجة للطاقة النووية للأغراض المدنية.

وقال كوماروف لرويترز خلال المؤتمر السنوي للرابطة النووية العالمية ”حصلنا على رخصة للوحدة الثانية في نهاية أغسطس (آب)“.

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